Атака дронами на склад Нової пошти в Дніпрі: що зараз з постраждалими працівниками

У Дніпрі рятують чотирьох працівників Нової пошти, які були на роботі в ніч, коли склад логістичної компанії атакували дронами.

Уночі 9 листопада склад Нової пошти атакували дронами. Поранення отримало четверо працівників. Гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко розповів , що зараз з постраждалими працівниками.

За його словами, у ту ніч працювали двоє братів – Андрій і Денис. Після вибуху потерпілих відвезли в лікарню. У Андрія був критичний стан, його відразу забрали до операційної. Вибухом йому відірвало праве стегно, чоловік ледь не стік кров’ю.

У його брата Дениса поранення не такі страшні, потерпілий наразі отримує лікування в відділенні травматології.

Мама прийшла в реанімацію, побачила свого сина на апаратах без ноги, обнімала, мліла, втрачала свідомість. Для неї життя сина набагато важливіше за своє, – зазначив Риженко.

Ще двоє поранених працівників знаходяться в реанімації, їх стан стабілізувався і вони йдуть на поправку.

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