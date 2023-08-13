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  • Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто «воскресло» на Днепропетровщине

Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто «воскресло» на Днепропетровщине

Сегодня 15:27
просмотров

Исполнительный редактор CNBC Джей Яроу в конце прошлого года попал в ДТП на своем автомобиле Tesla Model X, после чего продал его на запчасти в США. Как вдруг, "умная" машина вернулась в сеть и начала присылать уведомления на телефон своего бывшего владельца.

Новости Днепра про Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто

Воспользовавшись функцией геолокации в приложении Tesla, Яроу обнаружил, что уведомления от его «утилизированной» машины поступают с юга Украины, а именно с Днепропетровщины.

«Вот такая необычная ситуация. У меня была Tesla, я разбил ее, она была утилизирована. А сейчас она … в Украине? И кто-то там слушает Дрейка в моей учетной записи Spotify», — написал американец в своих соцсетях.

Новости Днепра про Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто

Публикация Яроу собрала миллионы просмотров. Комментаторы не только смеются над историей о «воскресшем» авто, но и беспокоятся, чем это может грозить бывшему владельцу.

Технический директор фирмы автомобильной безопасности Canis Labs Кен Тинделл говорит, что собранные заново автомобили действительно могут угрожать безопасности, поскольку учетные данные остаются в электронике и могут быть использованы теми, кто ее приобрел.

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Новости Днепра про Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто Українська Новости Днепра про Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто Русский

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