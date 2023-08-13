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Американець потрапив на своїй Tesla в аварію і продав її на запчастини, але авто “воскресло” на Дніпропетровщині

Сьогодні 15:27
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Виконавчий редактор CNBC Джей Яроу нанаприкінці минулого року потрапив у ДТП на своєму автомобілі Tesla Model X, після чого продав його на запчастини у США. Аж раптом "розумна" автівка повернулася в мережу і почала надсилати сповіщення на телефон свого колишнього власника.

Новости Днепра про Американець потрапив на своїй Tesla в аварію і продав її на запчастини, але авто

Скориставшись функцією геолокації у додатку Tesla, Яроу виявив, що сповіщення від його “утилізованої” автівки надходять з півдня України, а саме з Дніпропетровщини. 

“Ось така незвичайна ситуація. У мене була Tesla, я розбив її, вона була утилізована. А зараз вона … в Україні? І хтось там слухає Дрейка в моєму обліковому записі Spotify”, – написав американець у своїх соцмережах. 

Новости Днепра про Американець потрапив на своїй Tesla в аварію і продав її на запчастини, але авто

Публікація Яроу зібрала мільйони переглядів. Коментатори не тільки сміються з історію про “воскресле” авто, а й непокояться, чим це може загрожувати колишньому власнику.

Технічний директор фірми автомобільної безпеки Canis Labs Кен Тінделл каже, що зібрані наново автомобілі дійсно можуть загрожувати безпеці, оскільки облікові дані залишаються в електроніці й можуть бути використані тими, хто її придбав.

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