Американець потрапив на своїй Tesla в аварію і продав її на запчастини, але авто “воскресло” на Дніпропетровщині

Скориставшись функцією геолокації у додатку Tesla, Яроу виявив, що сповіщення від його “утилізованої” автівки надходять з півдня України, а саме з Дніпропетровщини.
“Ось така незвичайна ситуація. У мене була Tesla, я розбив її, вона була утилізована. А зараз вона … в Україні? І хтось там слухає Дрейка в моєму обліковому записі Spotify”, – написав американець у своїх соцмережах.
Публікація Яроу зібрала мільйони переглядів. Коментатори не тільки сміються з історію про “воскресле” авто, а й непокояться, чим це може загрожувати колишньому власнику.
Технічний директор фірми автомобільної безпеки Canis Labs Кен Тінделл каже, що зібрані наново автомобілі дійсно можуть загрожувати безпеці, оскільки облікові дані залишаються в електроніці й можуть бути використані тими, хто її придбав.
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