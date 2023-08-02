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Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине

Сегодня 16:57
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В Днепре судили айтишника, который сотрудничал с российскими спецслужбами и пытался уничтожить украинскую ПВО.

Новости Днепра про Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине

Как сообщили в СБУ, огласили приговор айтишнику из Днепра, который охотился за системами ПВО в области.

Подозреваемый имел пророссийские взгляды и поддержал российское вторжение в Украину. Позже его завербовали представители российского ГРУ, с которыми айтишник тесно сотрудничал.

Разоблачили предателя в начале года, когда СБУ удалось обнаружить группу информаторов, которые сливали россиянам информацию о важных объектах энергетики и охотились за системами противовоздушной обороны в прифронтовых регионах.

Житель Днепра, работающий в сфере IT-технологий, отслеживал возможные боевые позиции военных и фиксировал отработку ПВО. Всю собранную информацию передавал российской военной разведке через старшего вражеской группы (резидента). Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

Затем россияне наносили удары баллистическими и крылатыми ракетами, чтобы вывести из строя важные объекты.

Впоследствии днепрянин был задержан вместе с другими информаторами. Айтишника приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену с конфискацией имущества. Ему смягчили приговор, ведь мужчина активно сотрудничал со следствием.

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