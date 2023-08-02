Взял заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фонде

Как рассказали в полиции, в 08:56 на линию 102 сообщили о том, что неизвестный мужчина зашел в управление пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.
На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Они уговорили мужчину отпустить женщину, он сделал это, а затем взорвал гранату.
В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские оказали ему домедицинскую помощь.
Остальные люди не пострадали.
Что стало причиной такого поступка мужчины – пока неизвестно.
По указанному факту открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.
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