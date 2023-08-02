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Взял заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фонде

Сегодня 11:14
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Сегодня, 2 августа, в управлении пенсионного фонда в Марганце раздался взрыв.

Новости Днепра про Взял заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фонде

Как рассказали в полиции, в 08:56 на линию 102 сообщили о том, что неизвестный мужчина зашел в управление пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Они уговорили мужчину отпустить женщину, он сделал это, а затем взорвал гранату.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские оказали ему домедицинскую помощь.

Новости Днепра про Взял заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фонде

Остальные люди не пострадали.

Что стало причиной такого поступка мужчины – пока неизвестно.

По указанному факту открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.

Новости Днепра про Взял заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фонде

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Новости Днепра про Взял заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фондеУкраїнська Новости Днепра про Взял заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фондеРусский

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