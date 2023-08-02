Айтівець із Дніпра хотів знищити українську ППО на Дніпропетровщині

У Дніпрі судили айтішника, який співпрацював з російськими спецслужбами та намагався знищити українську ППО.

Як повідомили в СБУ, оголосили вирок айтівцю із Дніпра, який полював за системами ППО в області.

Підозрюваний мав проросійські погляди та підтримав російське вторгнення до України. Пізніше його завербували представники російського ГРУ, з якими айтівець тісно співпрацював.

Викрили зрадника на початку року, коли СБУ вдалося виявити групу інформаторів, які зливали росіянам інформацію про важливі об’єкти енергетики та полювали на системи протиповітряної оборони в прифронтових регіонах.

Мешканець Дніпра, який працює у сфері IT-технологій, відстежував можливі бойові позиції військових та фіксував відпрацювання ППО. Всю зібрану інформацію передавав російській воєнній розвідці через старшого ворожої групи (резидента). Для комунікації використовували анонімні месенджери.

Потім росіяни завдавали ударів балістичними та крилатими ракетами, щоб вивести з ладу важливі об’єкти.

Згодом дніпрянина затримали разом із іншими інформаторами. Айтівця засудили до 15 років тюрьми за державну зраду з конфіскацією майна. Йому пом’якшили вирок, адже чоловік активно співпрацював зі слідством.

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