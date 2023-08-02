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В Днепре на ж/м Красный Камень дети «играли в футбол» стрижом

Сегодня 10:58
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Человеческая жестокость не имеет границ...

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Красный Камень дети

На днях на жилом массиве Красный Камень произошел неприятный инцидент – дети «играли в футбол» стрижом.

Об этом сообщили местные жители в ФБ-сообществе «Дети воздуха. Стрижи и летучие мыши”.

Взрослые вовремя заметили это и спасли несчастную птицу.

Днепр. Карьер на Красном Камне. Группа мальчишек швыряла эту маленькую птичку, как мячик. Люди, к счастью, смогли ее забрать, – написали горожане.

В результате у стрижа повреждены ножки.

Уважаемые родители, воспитывайте своих детей гуманными, добрыми не только к людям, но и животным! Жестокость, присутствующая в характере ваших чад, сначала проявляется по отношению к слабым и беззащитным, потом к людям, а позже отразится и на вас самих, – призвали неравнодушные горожане.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Красный Камень дети

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