Адвокат создал нарколабораторию вблизи Днепра, которая ежемесячно приносила 10 млн. доходов

Как сообщили в областной прокуратуре и полиции, в Днепропетровской области разоблачили масштабную схему по изготовлению и продаже психотропов. Наркобизнес организовал действующий адвокат, позвавший к себе еще восьмерых сообщников.
В нарколабораториях на территории Днепровского и Новомосковского районов ежемесячно производили до 8 килограммов амфетамина, который затем сбывали по всей территории Украины. Ингредиенты для наркотика завозили из-за границы.
Сбывали готовый товар через ТГ-каналы. Продавали в розницу оптовыми партиями путем «закладок» и почтовыми отправлениями по всей территории Украины. Ежемесячно на этом они зарабатывали 10 миллионов гривен. Часть средств шла на закупку прекурсоров и сырья, остальные распределялись между участниками картеля.
Правоохранители провели более 40 обысков, найдя в помещениях подозреваемых 200 кг метамфетамина, 200 кг прекурсоров, 30 литров псевдоэфедрина, свыше 1 кг каннабиса, специальное оборудование, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную чт почти 4 млн грн наличных в разных валютах.
Как уточнили в полиции, лаборатории организовали в арендованных гаражах и домах, которые сняли в Новомосковске и Днепре.
10 участников преступной организации получили подозрения, из них 8 – задержаны в процессуальном порядке. Им грозит до двенадцати лет заключения. Это жители Новомосковска, Кривого Рога и Днепра. Почти всех арестовали и содержат под стражей.
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