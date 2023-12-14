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Адвокат створив нарколабораторію поблизу Дніпра, яка щомісяця приносила 10 млн прибутку

Сьогодні 13:50
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Наркокартель на чолі з адвокатом викрили на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Адвокат створив нарколабораторію поблизу Дніпра, яка щомісяця приносила 10 млн прибутку

Як повідомили в обласній прокуратурі та поліції, на Дніпропетровщини викрили масштабну схему з виготовлення та продажу психотропів. Наркобізнес організував діючий адвокат, який покликав до себе ще вісьмох спільників. 

У нарколабораторіях на території Дніпровського та Новомосковського районів щомісячно виготовляли до 8 кілограмів амфетаміну, який потім збували по всій території України. Інгредієнти для наркотику завозили з-за кордону. 

Збували готовий товар через тг-канали. Продавали у роздріб, гуртовими партіями шляхом “закладок” та поштовими відправленнями по всій території України. Щомісячно на цьому вони заробляли 10 мільйонів гривень. Частина коштів йшла на закупку прекурсорів та сировини, решта розподілялася між учасниками картелю.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, знайшовши у помешканнях підозрюваних 200 кг метамфетаміну, 200 кг прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад 1 кг канабісу, спеціальне обладнання, банківські карти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, чорнові записи, зброю, авто та майже 4 млн грн готівки у різних валютах.

Як уточнили в поліції, лабораторії організували в орендованих гаражах та будинках, який винайняли в Новомосковську та Дніпрі. 

10 учасників злочинної організації отримали підозри, з них 8 – затримані у процесуальному порядку. Їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення. Це мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Майже всіх заарештували та тримають під вартою. 

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