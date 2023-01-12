«А могли родиться в Бурятии»: в Днепре оставили послания для соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта (ФОТО)

В одной из многоэтажек Днепра люди решили «подбодрить» своих соседей, которые вынуждены идти пешком из-за сломанного от перепадов напряжения лифта.
Подобные мотивационные плакаты появились на стенах одного из подъездов. Точная локация не разглашается. Фотографией поделились днепряне в соцсетях.
На каждом этаже висит лист а4 с ободряющей надписью. Некоторые банальны, а некоторые с юмором.
К примеру, на одном из этажей автор обращения намекает, что лучше жить в Украине со сломанным лифтом (который отремонтируют), чем в Бурятии и даже не знать что такое лифт, потому что о тебе вообще забыли.
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