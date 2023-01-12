Масштабный пожар в Днепровском районе: загорелся гараж с трактором внутри

В Днепровском районе с утра горел гараж.

Сообщение о пожаре в селе Николаевка Днепровского района поступило спасателям в 7 утра. Приехав по вызову, сотрудники ГСЧС установили, что в частном домовладении загорелся гараж. Пламя начало быстро распространяться и опрокинулось на стоявший рядом трактор.

Через час огонь удалось потушить. Общая площадь пожара 30 кв.

Повреждены трактор и вещи внутри гаража. Пострадавших или погибших нет.

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