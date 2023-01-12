В Днепре снова «заминировали» школы, редакции газет и интернет-изданий: подробности

Как сообщают в Днепровском городском совете, на электронную почту нескольких школ Днепра направили письмо, где было указано 7 объектов. Среди них – школы, редакции газет и интернет-изданий.
Правоохранители обследовали все перечисленные в письме объекты, однако никаких взрывных предметов не обнаружили. Сообщение о заминировании оказалось ложным.
Напомним, в Днепре в последнее время активизировались «минеры». Они «минируют» ТРЦ, админздания, вокзалы, роддома, учебные заведения и т.д. Но, к счастью, все сообщения ложные.
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Александра Лучка
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