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  • В Днепре снова «заминировали» школы, редакции газет и интернет-изданий: подробности

В Днепре снова «заминировали» школы, редакции газет и интернет-изданий: подробности

Сегодня 11:05
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За минувшие сутки в Днепре снова "заминировали" 7 объектов.

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Как сообщают в Днепровском городском совете, на электронную почту нескольких школ Днепра направили письмо, где было указано 7 объектов. Среди них – школы, редакции газет и интернет-изданий.

Правоохранители обследовали все перечисленные в письме объекты, однако никаких взрывных предметов не обнаружили. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

Напомним, в Днепре в последнее время активизировались «минеры». Они «минируют» ТРЦ, админздания, вокзалы, роддома, учебные заведения и т.д. Но, к счастью, все сообщения ложные.

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