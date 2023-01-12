“А могли народитися в Бурятії”: у Дніпрі залишили послання для сусідів, які йдуть пішки через зламаний ліфт (ФОТО)

Мешканці Дніпра креативно підбадьорують сусідів, які йдуть пішки через зламаний ліфт.

У одній із багатоповерхівок Дніпра люди вирішили “підбадьорити” своїх сусідів, які вимушені йти пішки через зламаний від перепадів напруги ліфт.

Такі мотиваційні плакати з’явилися на стінах одного із під’їздів. Точна локація не розголошується. Фотографією поділилися дніпряни в соцмережах.

На кожному поверсі висить листок а4 з підбадьорюючим написом. Деякі банальні, а деякі з гумором.

До прикладу, на одному із поверхів, автор звернення натякає, що краще жити в Україні зі зламаним ліфтом (який відремонтують), аніж в Бурятії та навіть не знати що таке ліфт, бо про тебе взагалі забули.

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