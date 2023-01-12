В кармане был паспорт: в Днепре посреди улицы нашли породистую собачку в комбинезоне

В Днепре разыскивают владельцев породистой собачки, которая гуляла по проспекту Гагарина с паспортом в кармане комбинезона.

На проспекте Гагарина возле «Нагорки» нашли собачку. Животное растерянно бегало по улице и искало кого-то. Прохожие забрали собачку домой, чтобы она не замерзла, потому что на улице морозы и легкий комбинезон, в котором была собачка, не защитил бы от холода.

Животное выглядит ухоженным, а в кармане комбизнезона днепряне нашли паспорт. Хозяев самостоятельно отыскать не удалось, поэтому собачку отдали в КП «Зооконтроль».

Сотрудники КП приступили к поиску владельцев собачки и разместили объявления на своей странице.

С пр.Гагарина к нам привезли собаку, китайскую хохлату. Песика была найдена в комбинезоне и с паспортом. Ситуации разные бывают, поэтому ждем звонка от владельца. Звоните 0679088986, – сообщили в КП.

Можно предположить, что собачка ушла из дома сама и собиралась по делам, ведь взяла паспорт, однако скорее всего, животное либо потерялось, либо его специально оставили на улице. Будем надеяться, что владельцы найдутся и собачка вернется домой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: