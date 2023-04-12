9 февраля связь оборвалась: в Днепре ищут семью из Бахмута

В Днепре ищут семью из Бахмута.
Об этом сообщает ТГ-канал «Днепр оперативный».
Прохоровы Олег, Ирина и Полина проживали в Бахмуте по ул. Веселой, 48. Предположительно, их последнее местонахождение – Бахмут, подвал дома по улице Леваневского, 43.
9 февраля связь с семьей оборвалась. Есть информация, что их эвакуировали в Днепр.
Если вы владеете какой-либо информацией о семье Прохоровых, пожалуйста, сообщите об этом в Telegram или Viber по номеру +38 (098) 407-48-33, Наталья.
Важна любая информация!
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