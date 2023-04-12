9 лютого зв’язок обірвався: у Дніпрі шукають родину із Бахмута

У Дніпрі шукають родину з Бахмута.
Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.
Прохорови Олег, Ірина та Поліна проживали у Бахмуті на вул. Веселій, 48. Імовірно, їхнє останнє місцезнаходження – Бахмут, підвал будинку на вулиці Леваневського, 43.
9 лютого зв’язок із сім’єю обірвався. Є інформація, що їх евакуювали до Дніпра.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про сім’ю Прохорових, будь ласка, повідомте про це у Telegram або Viber за номером +38 (098) 407-48-33, Наталя.
Важлива будь-яка інформація!
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