7 месяцев работы, 60 тысяч швов и 300 тыс грн: жительница Днепра вышила уникальную карту Украины

Жительница Днепра на протяжении семи месяцев вышивала огромную карту Украины.

Вышитое полотно продали на аукционе за 300 тысяч гривен. Процесс работы Евгения Бурхан показывала в Facebook.

Семь месяцев назад девушка решила попытаться претворить в жизнь масштабную работу. Поскольку каждая область Украины представляет свой вышитый орнамент — Евгения показала это разнообразие на огромной вышитой карте Украины.

Евгения рассказала, что вышивать начала после 24 февраля, чтобы успокоиться.

И первой работой был вышит портрет Т. Г. Шевченко. И так я как-то набирала обороты и встретила очень хорошую схему Украины и решила ее вышить. Очень было страшно начинать, но я решилась, – пишет вышивальщица в своем Фейсбуке.

Недавно вышивальщица завершила масштабный проект. На белом полотне она вышила огромную карту Украины. На это ушло 7 месяцев, за которые девушка сделала более 60 тысяч «крестиков».

Для работы Евгения использовала традиционные цвета: красный, черный, зеленый, синий, желтый. Границы регионов изображались синей нитью.

И вот, сегодня ровно 7 месяцев и я сделала последний крестик! И самое главное: Донбасс пришит и Крым тоже дома! – отмечала Евгения у себя в Facebook.

В правом верхнем углу Евгения решила вышить строки Тараса Шевченко: «И на обновленной земле врага не будет, супостата, и будет сын, и будет иметь, и будут люди на земле».

Огромную вышитую карту Евгения отдала на аукцион, где собирали деньги на нужды противовоздушной обороны Днепропетровской области. Работу приобрели за 300 тысяч гривен.

Все средства от моей работы пошли нашим защитникам! Помощь будет направлена на ПВО Днепропетровщины! Спасибо. Я знаю и верю, что наша Украина совсем скоро будет такая же цветущая, как на картине! — подытожила Евгения у себя в Facebook.

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