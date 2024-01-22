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7 місяців роботи, 60 тисяч швів та 300 тис грн: мешканка Дніпра вишила унікальну карту України

Сьогодні 10:40
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Жителька Дніпра упродовж семи місяців вишивала величезну карту України.

Новости Днепра про 7 місяців роботи, 60 тисяч швів та 300 тис грн: мешканка Дніпра вишила унікальну карту України

Вишите полотно продали на аукціоні за 300 тисяч гривень. Процес своєї роботи Євгенія Бурхан показувала в Facebook.

Сім місяців тому дівчина вирішила спробувати втілити в життя масштабну роботу. Позаяк кожна область України презентує свій вишитий орнамент – Євгенія показала це різноманіття на величезній вишитій карті України.

Новости Днепра про 7 місяців роботи, 60 тисяч швів та 300 тис грн: мешканка Дніпра вишила унікальну карту України

Євгенія розповіла, що вишивати почала після 24 лютого, аби заспокоїтися. 

І першою роботою був вишитий портрет Т. Г. Шевченка. І так я якось набирала обертів і зустріла дуже гарну схему України та вирішила її вишити. Дуже було страшно починати, але я наважилась, – пише вишивальниця у своєму Фейсбуці.

Нещодавно вишивальниця завершила масштабний проєкт. На білому полотні вона вишила величезну мапу України. На це пішло 7 місяців, за які дівчина зробила понад 60 тисяч “хрестиків”. 

Для своєї роботи Євгенія використовувала традиційні кольори: червоний, чорний, зелений, синій, жовтий. Кордони регіонів зображала синьою ниткою.

І ось, сьогодні рівно 7 місяців і я зробила останній хрестик! І найголовніше: Донбас пришитий і Крим теж вдома! – зазначала Євгенія у себе в Facebook.

У правому верхньому кутку Євгенія вирішила вишити рядки Тараса Шевченка: “І на оновленій землі врага не буде, супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люде на землі”.

Новости Днепра про 7 місяців роботи, 60 тисяч швів та 300 тис грн: мешканка Дніпра вишила унікальну карту України

Величезну вишиту мапу Євгенія віддала на аукціон, де збирали гроші на потреби протиповітряної оборони Дніпропетровської області. Роботу придбали за 300 тисяч гривень. 

Всі кошти від моєї роботи пішли нашим захисникам та захисницям! Допомога буде спрямована на ППО Дніпропетровщини! Дякую. Я знаю і Вірю, що наша Україна зовсім скоро буде така ж квітуча, як на картині! – підсумувала Євгенія у себе в Facebook.

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