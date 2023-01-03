6000 долларов: в Кривом Роге разоблачена схема незаконного выезда мужчин

Как оказалось, 36-летний кровожад активно способствовал военнообязанным мужчинам в изготовлении поддельных документов. Стоили услуги 6000 долларов.

Основной упор делали на фиктивном выводе о результатах обследования военно-врачебной комиссией. За ним мужчины призывного возраста признавали непригодными к службе.



Сейчас организатор задержан. 2 января в его квартире был проведен обыск с участием полицейских полка полиции особого назначения. При обыске обнаружили и изъяли мобильный, банковские карты и деньги, полученные в качестве платы за справку.

Мужчине вручили сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Источник: https://www.hirchytsya.com.u

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