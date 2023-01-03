6000 доларів: у Кривому Розі викрито схему незаконного виїзду чоловіків

Основний упор робили на фіктивному висновку про результати обстеження військово-лікарською комісією. За ним чоловіків призовного віку визнавали непридатними до служби.
Наразі організатора затримано. 2 січня у його квартирі провели обшук за участі поліцейських полку поліції особливого призначення. При обшуку виявили і вилучили мобільний, банківські картки та гроші, отримані як плату за довідку.
Чоловікові вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Джерело: https://www.hirchytsya.com.u
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