6000 доларів: у Кривому Розі викрито схему незаконного виїзду чоловіків

Як виявилось, 36-річний криворожанин активно сприяв військовозобов’язаним чоловікам у виготовленні підроблених документів. Вартували послуги 6 000 доларів.

Основний упор робили на фіктивному висновку про результати обстеження військово-лікарською комісією. За ним чоловіків призовного віку визнавали непридатними до служби.

Наразі організатора затримано. 2 січня у його квартирі провели обшук за участі поліцейських полку поліції особливого призначення. При обшуку виявили і вилучили мобільний, банківські картки та гроші, отримані як плату за довідку.

Чоловікові вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Джерело: https://www.hirchytsya.com.u

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