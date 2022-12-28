6 тысяч гривен «новогодней помощи»: в Днепре опровергли очередной «вброс»

Жители Днепра призвали не доверять "вбросам" о выплате социальной помощи на Новый год.

В соцсетях и мессенджерах можно встретить сообщения о материальной помощи от государства, якобы в честь Нового года. Однако, как отметили в «Стоп Фейк Днепр» — это новая мошенническая схема.

Украинцев призывают зарегистрироваться по ссылке якобы для получения денег. Отмечают, что это помощь от государства, которую «приказом назначил президент Владимир Зеленский».

По ссылке – анонимный телеграмм-канал: «Выплаты от государства каждому гражданину Украины», с логотипом «Приват24».

Также предлагают перейти в «личный кабинет», но там размещена форма, в которой нужно ввести номер банковской карты, пароль и пин-код.

То есть вместо «помощи» мошенники получают доступ к банковским счетам.

В Приватбанке тоже опровергли наличие такой социальной помощи, поэтому предупредите своих знакомых и соблюдайте правила информационной гигиены.

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