6 тысяч гривен «новогодней помощи»: в Днепре опровергли очередной «вброс»

В соцсетях и мессенджерах можно встретить сообщения о материальной помощи от государства, якобы в честь Нового года. Однако, как отметили в «Стоп Фейк Днепр» — это новая мошенническая схема.
Украинцев призывают зарегистрироваться по ссылке якобы для получения денег. Отмечают, что это помощь от государства, которую «приказом назначил президент Владимир Зеленский».
По ссылке – анонимный телеграмм-канал: «Выплаты от государства каждому гражданину Украины», с логотипом «Приват24».
Также предлагают перейти в «личный кабинет», но там размещена форма, в которой нужно ввести номер банковской карты, пароль и пин-код.
То есть вместо «помощи» мошенники получают доступ к банковским счетам.
В Приватбанке тоже опровергли наличие такой социальной помощи, поэтому предупредите своих знакомых и соблюдайте правила информационной гигиены.
Читайте также:
Автор:
Карьер на Красном Камне в Днепре – один из «неофициальных» пляжей города в летнее время. Неофициальных, потому что дно тут не чистят, состояние воды не проверяют и купаться в нем категорически запрещено. Но в летнюю жару это мало кого останавливает.…
В центре Днепра горело заброшенное здание.
В Днепре десятки домов временно без тепла.
Жители Днепра будут больше платить за воду с 1 января.
Учительница из Днепропетровщины одна из победительниц нынешнего радиодиктанта.
Более 40 лет назад в Днепр наведывались каскадеры и демонстрировали горожанам чудеса управления колесной техникой. На такие представления ходили в основном почитатели автомобилей и мотоциклов.
15 декабря жители Марганца сообщили в полицию о мужчине, который на улице Горького пропагандирует коммунизм.
В Кривом Роге повысят стоимость проезда в маршрутках.
В Днепре студент-магистр, у которого дома выключили свет, пришел защищать диплом в "пункте несокрушимости".
Вечная слава!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!