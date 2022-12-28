6 тисяч гривень “новорічної допомоги”: у Дніпрі спростували черговий “вкид”

Мешканців Дніпра закликали не довіряти "вкидам" про виплату соціальної допомоги на Новий рік.

У соцмережах та месенджерах можна зустріти повідомлення про матеріальну допомогу від держави, нібито в честь Нового року. Проте як зазначили в “Стоп Фейк Дніпро” – це нова шахрайська схема.

Українців закликають зареєструватися за посиланням нібито для отримання грошей. Зазначають, що це – допомога від держави, яку «наказом призначив президент Володимир Зеленський».

За посиланням – анонімний телеграм-канал: «Виплати від Держави кожному громадянину України», із логотипом «Приват24».

Також пропонують перейти в «особистий кабінет», але там розміщена форма, в якій треба ввести номер банківської картки, пароль та пін-код.

Тобто, замість «допомоги» шахраї отримують доступ до банківських рахунків.

У Приватбанку теж спростували наявність такої соціальної допомоги, тому попередьте своїх знайомих та дотримуйтесь правил інформаційної гігієни.

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