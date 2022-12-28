6 тисяч гривень “новорічної допомоги”: у Дніпрі спростували черговий “вкид”

У соцмережах та месенджерах можна зустріти повідомлення про матеріальну допомогу від держави, нібито в честь Нового року. Проте як зазначили в “Стоп Фейк Дніпро” – це нова шахрайська схема.
Українців закликають зареєструватися за посиланням нібито для отримання грошей. Зазначають, що це – допомога від держави, яку «наказом призначив президент Володимир Зеленський».
За посиланням – анонімний телеграм-канал: «Виплати від Держави кожному громадянину України», із логотипом «Приват24».
Також пропонують перейти в «особистий кабінет», але там розміщена форма, в якій треба ввести номер банківської картки, пароль та пін-код.
Тобто, замість «допомоги» шахраї отримують доступ до банківських рахунків.
У Приватбанку теж спростували наявність такої соціальної допомоги, тому попередьте своїх знайомих та дотримуйтесь правил інформаційної гігієни.
Читайте також:
Автор:
Учора ввечері на лінію "102" повідомили про грабіж у Чечелівському…
Понад 40 років тому до Дніпра приїзджали каскадери та вражали…
У Дніпрі студент-магістр, у якого вдома вимкнули світло, прийшов захищати…
У Дніпрі врятували тяжко поранену мешканку фронтової Мар'їнки.