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50 оттенков фиолетового: в Днепре – необычный закат (ФОТО)

Сегодня 18:33
просмотров

В Днепре 12 марта заметили чрезвычайно красивый закат.

Новости Днепра про 50 оттенков фиолетового: в Днепре – необычный закат (ФОТО)

Жители Днепра могли сегодня увидеть невероятный закат. Облака окрасились в фиолетово-розовый цвет.

Dnepr.info смогло снять невероятное зрелище.

По словам синоптиков, розовый цвет неба во время заката указывает на малое количество влаги и большое содержание в воздухе пыли. Это говорит о том, что в скором времени будет ветреная погода без дождя. А вот пурпурный цвет зимой обещает сильный снег, метель и мороз.

И действительно, уже сегодня ночью в городе обещают заморозки.

Новости Днепра про 50 оттенков фиолетового: в Днепре – необычный закат (ФОТО)

А вот так выглядел закат в Приднепровске часом раньше.

Новости Днепра про 50 оттенков фиолетового: в Днепре – необычный закат (ФОТО)

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Новости Днепра про 50 оттенков фиолетового: в Днепре – необычный закат (ФОТО)Українська Новости Днепра про 50 оттенков фиолетового: в Днепре – необычный закат (ФОТО)Русский

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