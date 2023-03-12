50 оттенков фиолетового: в Днепре – необычный закат (ФОТО)

Жители Днепра могли сегодня увидеть невероятный закат. Облака окрасились в фиолетово-розовый цвет.
Dnepr.info смогло снять невероятное зрелище.
По словам синоптиков, розовый цвет неба во время заката указывает на малое количество влаги и большое содержание в воздухе пыли. Это говорит о том, что в скором времени будет ветреная погода без дождя. А вот пурпурный цвет зимой обещает сильный снег, метель и мороз.
И действительно, уже сегодня ночью в городе обещают заморозки.
А вот так выглядел закат в Приднепровске часом раньше.
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