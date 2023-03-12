Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)

Сьогодні 18:33
просмотров

У Дніпрі 12 березня помітили неймовірний захід сонця.

Новости Днепра про 50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)

Мешканці Дніпра могли сьогодні побачити неймовірний захід сонця. Хмари забарвилися в фіолетово-рожевий колір.

Dnepr.info змогло зазняти неймовірне видовище. 

За словами синоптиків, рожевий колір неба під час заходу сонця вказує на малу кількість вологи і великий вміст у повітрі пилу. Це говорить про те, що незабаром буде вітряна погода без дощу. А ось пурпурний колір взимку обіцяє сильний сніг, завірюху та мороз. 

І справді, вже сьогодні вночі в місті обіцяють заморозки.

Новости Днепра про 50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)

Було ще так. Фото – Oleksii Zubenko 

Новости Днепра про 50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)

А ось так виглядав захід сонця у Придніпровську годиною раніше.

Новости Днепра про 50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про 50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)Українська Новости Днепра про 50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Роблять “ефектні” фото: у Дніпрі діти видерлися на дах недобудови на Перемозі (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:04
    Роблять “ефектні” фото: у Дніпрі діти видерлися на дах недобудови на Перемозі (ВІДЕО)

    У Дніпрі діти видерлися на недобудову заради фото.

    У ресторані в середмісті Дніпра слухали Лєпса, який підтримує російську війну в Україні (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:53
    У ресторані в середмісті Дніпра слухали Лєпса, який підтримує російську війну в Україні (ВІДЕО)

    У Дніпрі слухали Лєпса в одному із ресторанів.

    У Дніпрі та області фахівці перевірили якість води: є відхилення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:08
    У Дніпрі та області фахівці перевірили якість води: є відхилення

    Спеціалісти вчергове перевірили якість води у Дніпропетровській області.

    У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:50
    У Дніпрі з 11 березня запустили нові автобусні маршрути: графік руху

    У Дніпрі опублікували графік руху нових комунальних автобусних маршрутів.

    Наверх