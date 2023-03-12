50 відтінків фіолетового: у Дніпрі – незвичний захід сонця (ФОТО)

Мешканці Дніпра могли сьогодні побачити неймовірний захід сонця. Хмари забарвилися в фіолетово-рожевий колір.
Dnepr.info змогло зазняти неймовірне видовище.
За словами синоптиків, рожевий колір неба під час заходу сонця вказує на малу кількість вологи і великий вміст у повітрі пилу. Це говорить про те, що незабаром буде вітряна погода без дощу. А ось пурпурний колір взимку обіцяє сильний сніг, завірюху та мороз.
І справді, вже сьогодні вночі в місті обіцяють заморозки.
Було ще так. Фото – Oleksii Zubenko
А ось так виглядав захід сонця у Придніпровську годиною раніше.
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