5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадку

В августе Кабмин расширил список оснований для вывоза автомобиля с улиц на штрафплощадки.

Детальнее об этом рассказали в департаменте по правовому обеспечению ДМР.

Среди новых причин для эвакуации авто:

парковка на площадке, где есть знак, что место предназначено для автомобилей, управляемых лицами с инвалидностью, или если водитель установил соответствующий значок, но на самом деле не имеет инвалидности

парковка на местах предназначенных для электромобилей

если автомобиль мешает остановке авто, оснащенного одним или несколькими электродвигателями

транспорт без номеров, когда они плохо видны из-за грязи или повреждения — могут временно заблокировать

незаконно установленные знаки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств на транспорт — временная блокировка

Теперь не нужно привлекать понятых для вывоза авто эвакуатором, вместо этого можно сделать фото или видео фиксацию нарушения.

Акт осмотра и временного задержания транспортного средства подписывает полицейский, который принял решение о таком задержании, а в случае доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку — также лицо, выполняющее работы по доставке такого средства на специальную площадку или стоянку, а если фиксация обстоятельств временного задержание транспортного средства не производилось в режиме фотосъемки (видеозаписи), — подписывают также два понятых.

Также задержание авто путем эвакуации на штрафплощадку осуществляется инспектором по парковке в случае совершения водителем нарушения, предусмотренного:

Частями 3 и 7 статьи 122 КУоАП: нарушение правил остановки, стоянки в пределах соответствующего населенного пункта, а также остановки или стоянки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими);

Частью 1 статьи 152-1 КУоАП, в случаях, когда размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

В случае совершения нарушений, предусмотренных частями 2 и 8 статьи 152-1 КУоАП.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: