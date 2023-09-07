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  • 5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадку

5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадку

Сегодня 14:16
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В августе Кабмин расширил список оснований для вывоза автомобиля с улиц на штрафплощадки.

Новости Днепра про 5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадку

Детальнее об этом рассказали в департаменте по правовому обеспечению ДМР.

Среди новых причин для эвакуации авто:

  • парковка на площадке, где есть знак, что место предназначено для автомобилей, управляемых лицами с инвалидностью, или если водитель установил соответствующий значок, но на самом деле не имеет инвалидности
  • парковка на местах предназначенных для электромобилей
  • если автомобиль мешает остановке авто, оснащенного одним или несколькими электродвигателями
  • транспорт без номеров, когда они плохо видны из-за грязи или повреждения — могут временно заблокировать
  • незаконно установленные знаки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств на транспорт — временная блокировка

Теперь не нужно привлекать понятых для вывоза авто эвакуатором, вместо этого можно сделать фото или видео фиксацию нарушения.

Акт осмотра и временного задержания транспортного средства подписывает полицейский, который принял решение о таком задержании, а в случае доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку — также лицо, выполняющее работы по доставке такого средства на специальную площадку или стоянку, а если фиксация обстоятельств временного задержание транспортного средства не производилось в режиме фотосъемки (видеозаписи), — подписывают также два понятых.

Также задержание авто путем эвакуации на штрафплощадку осуществляется инспектором по парковке в случае совершения водителем нарушения, предусмотренного:

  • Частями 3 и 7 статьи 122 КУоАП: нарушение правил остановки, стоянки в пределах соответствующего населенного пункта, а также остановки или стоянки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими);
  • Частью 1 статьи 152-1 КУоАП, в случаях, когда размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.
  • В случае совершения нарушений, предусмотренных частями 2 и 8 статьи 152-1 КУоАП.

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Новости Днепра про 5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадкуУкраїнська Новости Днепра про 5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадкуРусский

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