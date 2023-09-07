5 новых причин для эвакуации: в Днепре объяснили, за что могут забрать машину на штрафплощадку

Детальнее об этом рассказали в департаменте по правовому обеспечению ДМР.
Среди новых причин для эвакуации авто:
Теперь не нужно привлекать понятых для вывоза авто эвакуатором, вместо этого можно сделать фото или видео фиксацию нарушения.
Акт осмотра и временного задержания транспортного средства подписывает полицейский, который принял решение о таком задержании, а в случае доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку — также лицо, выполняющее работы по доставке такого средства на специальную площадку или стоянку, а если фиксация обстоятельств временного задержание транспортного средства не производилось в режиме фотосъемки (видеозаписи), — подписывают также два понятых.
Также задержание авто путем эвакуации на штрафплощадку осуществляется инспектором по парковке в случае совершения водителем нарушения, предусмотренного:
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