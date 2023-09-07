5 нових причин для евакуації: у Дніпрі пояснили, за що можуть забрати машину на штрафмайданчик
5 нових причин для евакуації: у Дніпрі пояснили, за що можуть забрати машину на штрафмайданчик
Сьогодні 14:16
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У серпні Кабмін розширив перелік підстав для вивезення автомобіля з вулиць на штрафмайданчики.
Детальніше про це розповіли у департаменті з правового забезпечення ДМР.
Серед нових причин для евакуації авто:
паркування на майданчику, де є знак, що місце призначене для автомобілів, якими керують особи з інвалідністю, або якщо водій встановив відповідний значок, але насправді не має інвалідності
паркування на місцях призначених для електромобілів
якщо автомобіль заважає зупинці авто, яке оснащене одним чи кількома електродвигунами
транспорт без номерів, коли їх погано видно через бруд чи пошкодження – можуть тимчасово заблокувати
незаконно встановлені знаки Збройних сил України та інших силових відомств на транспорт – тимчасове блокування
Відтепер не треба залучати понятих для вивезення авто евакуатором, замість цього можна зробити фото чи відео фіксацію порушення.
Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу підписує поліцейський, який прийняв рішення про таке затримання, а в разі доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку — також особа, яка виконує роботи з доставлення такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, а якщо фіксація обставин тимчасового затримання транспортного засобу не здійснювалася в режимі фотозйомки (відеозапису), — підписують також два понятих.
Також затримання авто, шляхом евакуації на штрафмайданчик здійснюється інспектором з паркування в разі вчинення водієм порушення, передбаченого:
Частинами 3 та 7 статті 122 КУпАП: порушення правил зупинки, стоянки в межах відповідного населеного пункту, а також зупинки чи стоянки транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома);
Частиною 1 статті 152-1 КУпАП, у випадках, коли розміщення транспортного засобу є таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.
У разі вчинення порушень, передбачених частинами 2 та 8 статті 152-1 КУпАП.
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