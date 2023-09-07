5 нових причин для евакуації: у Дніпрі пояснили, за що можуть забрати машину на штрафмайданчик

Відтепер не треба залучати понятих для вивезення авто евакуатором, замість цього можна зробити фото чи відео фіксацію порушення.

Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу підписує поліцейський, який прийняв рішення про таке затримання, а в разі доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку — також особа, яка виконує роботи з доставлення такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, а якщо фіксація обставин тимчасового затримання транспортного засобу не здійснювалася в режимі фотозйомки (відеозапису), — підписують також два понятих.