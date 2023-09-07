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  • С 1 октября некоторые женщины должны стать на воинский учет: смогут ли они свободно выезжать за границу

С 1 октября некоторые женщины должны стать на воинский учет: смогут ли они свободно выезжать за границу

Сегодня 13:15
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С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет.

Новости Днепра про С 1 октября некоторые женщины должны стать на воинский учет: смогут ли они свободно выезжать за границу

Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Об этом РБК-Украина рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он напомнил, что в прошлом году Рада внесла изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, и предусмотрела, что на обязательный воинский учет должны быть поставлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд — тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда, — отметил Вениславский.

Нардеп добавил, что представительницы тех мирных профессий, которые являются родственными с определенными военно-учетными специальностями, в случае добровольного согласия также могут встать на воинский учет. По его словам, в частности, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты.

Вениславский утверждает, что сейчас Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на воинский учет.

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Новости Днепра про С 1 октября некоторые женщины должны стать на воинский учет: смогут ли они свободно выезжать за границуУкраїнська Новости Днепра про С 1 октября некоторые женщины должны стать на воинский учет: смогут ли они свободно выезжать за границуРусский

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