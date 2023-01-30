32 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировали в Днепре

Коронавирус в Днепре продолжают выявлять у пациентов каждый день. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.
За сутки в городе центрами первичной помощи выявлено 32 случая COVID-19, выздоровели 18 человек.
На стационарном лечении находятся 37 человек.
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