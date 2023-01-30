Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

32 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировали в Днепре

Сегодня 08:00
просмотров

В Днепре сделано 1 106 466 прививок от COVID-19.

Новости Днепра про 32 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировали в Днепре

Коронавирус в Днепре продолжают выявлять у пациентов каждый день. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

За сутки в городе центрами первичной помощи выявлено 32 случая COVID-19, выздоровели 18 человек.

На стационарном лечении находятся 37 человек.

Читайте также:

Новости Днепра про 32 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировали в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про 32 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировали в ДнепреРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины

    25 января, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области…

    Укрэнерго сокращает регионам лимиты на свет: какая ситуация на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Укрэнерго сокращает регионам лимиты на свет: какая ситуация на Днепропетровщине

    Укрэнерго снизило лимиты на свет для отдельных регионов страны. Это…

    В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты
    Новости Днепра
    Вчера 19:50
    В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты

    В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды.

    В парках Днепра запретили спускаться на санках или лыжах
    Новости Днепра
    Вчера 19:05
    В парках Днепра запретили спускаться на санках или лыжах

    В днепровских парках напомнили о запрете катания на снегу.

    Последние новости

    Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины
    Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины

    25 января, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Евгений Фолюшняк. Он получил ранения при участии в боевых действиях на территории Бахмута.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Укрэнерго сокращает регионам лимиты на свет: какая ситуация на Днепропетровщине
    Укрэнерго сокращает регионам лимиты на свет: какая ситуация на Днепропетровщине

    Укрэнерго снизило лимиты на свет для отдельных регионов страны. Это значит, что отключения электроэнергии в этих регионах будут более продолжительными.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадков
    Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадков

    Одевайтесь теплее!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)
    Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

    Обстреляли один из районов.

    Вчера 20:09
    просмотров
    В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты
    В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты

    В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды.

    Вчера 19:50
    просмотров
    В парках Днепра запретили спускаться на санках или лыжах
    В парках Днепра запретили спускаться на санках или лыжах

    В днепровских парках напомнили о запрете катания на снегу.

    Вчера 19:05
    просмотров
    В Днепре 68-летний мужчина хотел совершить самоубийство и ударил себя ножом в сердце
    В Днепре 68-летний мужчина хотел совершить самоубийство и ударил себя ножом в сердце

    В Днепре мужчина хотел покончить с собой.

    Вчера 18:31
    0
    просмотров
    В Днепре на косе Победы-6 подростки ходят в темноте по тонкому льду (ФОТО)
    В Днепре на косе Победы-6 подростки ходят в темноте по тонкому льду (ФОТО)

    В Днепре подростки вечером вышли на тонкий лед.

    Вчера 17:49
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина ограбил ДЕПО «Укрзализныци»
    На Днепропетровщине мужчина ограбил ДЕПО «Укрзализныци»

    В Днепропетровской области мужчина вынес имущества Укрзализныци на 14 тысяч гривен.

    Вчера 17:10
    просмотров
    Житель Днепра заболел ботулизмом, съев копченого толстолобика
    Житель Днепра заболел ботулизмом, съев копченого толстолобика

    Днепрянин отравился копченой рыбой.

    Вчера 16:30
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх