32 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировали в Днепре

В Днепре сделано 1 106 466 прививок от COVID-19.

Коронавирус в Днепре продолжают выявлять у пациентов каждый день. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

За сутки в городе центрами первичной помощи выявлено 32 случая COVID-19, выздоровели 18 человек.

На стационарном лечении находятся 37 человек.

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