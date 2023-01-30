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32 нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в Дніпрі

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі зроблено 1 106 466 щеплень від COVID-19.

Новости Днепра про 32 нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в Дніпрі

Коронавірус у Дніпрі продовжують виявляти у пацієнтів щодня. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.

За добу в місті центрами первинної допомоги виявлено 32 випадки COVID-19, одужали 18 людей.

На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб.

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Новости Днепра про 32 нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про 32 нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в ДніпріРусский

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