32 нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в Дніпрі

У Дніпрі зроблено 1 106 466 щеплень від COVID-19.

Коронавірус у Дніпрі продовжують виявляти у пацієнтів щодня. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.

За добу в місті центрами первинної допомоги виявлено 32 випадки COVID-19, одужали 18 людей.

На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: