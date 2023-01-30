32 нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в Дніпрі

Коронавірус у Дніпрі продовжують виявляти у пацієнтів щодня. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.
За добу в місті центрами первинної допомоги виявлено 32 випадки COVID-19, одужали 18 людей.
На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб.
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