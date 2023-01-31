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  • 200 наркозакладок: в Днепре полицейские обнаружили у прохожего запрещенные средства

200 наркозакладок: в Днепре полицейские обнаружили у прохожего запрещенные средства

Сегодня 09:30
просмотров

В Индустриальном районе Днепра патрульные полицейские заметили убегающего мужчину.

Новости Днепра про 200 наркозакладок: в Днепре полицейские обнаружили у прохожего запрещенные средства

Патрульные расценили такое поведение как подозрительное, догнали мужчину и задержали его.
 
В процессе общения задержанный признался, что в сумке есть немало слип-пакетов с наркотическим веществом.
Инспекторы вызвали следователей. Они изъяли у мужчины 201 один сверток с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое, а также с таблетками неизвестного происхождения.
 
Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейших следственных действий.


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Новости Днепра про 200 наркозакладок: в Днепре полицейские обнаружили у прохожего запрещенные средстваУкраїнська Новости Днепра про 200 наркозакладок: в Днепре полицейские обнаружили у прохожего запрещенные средстваРусский

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