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  • Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины

Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины

Сегодня 07:15
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25 января, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Евгений Фолюшняк. Он получил ранения при участии в боевых действиях на территории Бахмута.

Новости Днепра про Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины

В марте его призвали в ряды Вооруженных Сил Украины. Ему было 47 лет.

Об этом пишут в Каменской райгосадминистрации.

У него остались жена, сын, родители и сестра.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким по поводу непоправимой потери. Низкий поклон нашему защитнику. Вечная память Герою. в Каменском.  Панихида по погибшему воину состоится 30 января в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. С.Слисаренко, 34 в Каменском). Похоронят воина в 12:00 на кладбище по ул. Романковской», — прокомментировал начальник районной военной администрации Олег Гапич.

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