Укрэнерго сокращает регионам лимиты на свет: какая ситуация на Днепропетровщине

Укрэнерго снизило лимиты на свет для отдельных регионов страны. Это значит, что отключения электроэнергии в этих регионах будут более продолжительными.

О том, кому и как изменили лимиты на свет, рассказали в компании ДТЭК.

Киев

Киеву сократили дневной лимит потребления электричества, но при этом ночной немного повысили. Так, на воскресенье, 29 января, столице позволили потребить 955 МВт в дневное время и 669 МВт в ночное. Для сравнения: в субботу, 28 января, на день Киеву давали 962 МВт, а на ночь – 661.

«В пиковые часы загрузки при текущей температуре воздуха это 61% от потребности электроэнергии города, включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру», — говорится в информации ДТЭК.

Киевская область

Для Киевской области на день дали 682 МВт, а на ночь 615 МВт. При этом в субботу дневной лимит был выше – 688 МВт, а ночной ниже – 608 МВт.

Днепропетровская область

А вот Днепропетровской области дневной лимит повысили. В субботу он составлял 1165 МВт, а на воскресенье дали 1194. При этом ночное потребление снизили: 1181 МВт против 1205, которые были доступны в субботу.

Одесская область

На сегодня ситуация с отключениями электроэнергии в Одесской области – самая тяжелая. К сожалению, пока этот регион вынужден жить с аварийными отключениями.

«К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесчины в области продолжаются экстренные отключения света», — сообщают в ДТЭК

Читайте также:

Українська Русский

Автор: