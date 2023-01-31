200 наркозакладок: у Дніпрі поліцейські виявили у перехожого заборонені засоби

Патрульні розцінили таку поведінку як підозрілу, наздогнали чоловіка та затримали його.
У процесі спілкування затриманий зізнався, що у сумці має чимало сліп-пакетів із наркотичною речовиною.
Інспектори викликали слідчих. Вони вилучили у чоловіка аж 201 один згорток з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну, а також з пігулками невідомого походження.
Чоловіка доставили до відділку поліції для подальших слідчих дій.
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