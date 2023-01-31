200 наркозакладок: у Дніпрі поліцейські виявили у перехожого заборонені засоби

В Індустріальному районі Дніпра поліцейські роти тактико-оперативного реагування здійснювали патрулювання. Там вони помітили чоловіка, який, побачивши правоохоронців порядку, швидко почав тікати.

Патрульні розцінили таку поведінку як підозрілу, наздогнали чоловіка та затримали його.

У процесі спілкування затриманий зізнався, що у сумці має чимало сліп-пакетів із наркотичною речовиною.

Інспектори викликали слідчих. Вони вилучили у чоловіка аж 201 один згорток з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну, а також з пігулками невідомого походження.

Чоловіка доставили до відділку поліції для подальших слідчих дій.

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