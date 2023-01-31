Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 200 наркозакладок: у Дніпрі поліцейські виявили у перехожого заборонені засоби

200 наркозакладок: у Дніпрі поліцейські виявили у перехожого заборонені засоби

Сьогодні 09:30
просмотров

В Індустріальному районі Дніпра поліцейські роти тактико-оперативного реагування здійснювали патрулювання. Там вони помітили чоловіка, який, побачивши правоохоронців порядку, швидко почав тікати.

Новости Днепра про 200 наркозакладок: у Дніпрі поліцейські виявили у перехожого заборонені засоби

Патрульні розцінили таку поведінку як підозрілу, наздогнали чоловіка та затримали його.

У процесі спілкування затриманий зізнався, що у сумці має чимало сліп-пакетів із наркотичною речовиною.
Інспектори викликали слідчих. Вони вилучили у чоловіка аж 201 один згорток з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну, а також з пігулками невідомого походження.

Чоловіка доставили до відділку поліції для подальших слідчих дій.

Читайте також:

Новости Днепра про 200 наркозакладок: у Дніпрі поліцейські виявили у перехожого заборонені засобиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Прикривав відхід побратимів: боєць тероборони з Дніпра загинув на Донбасі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Прикривав відхід побратимів: боєць тероборони з Дніпра загинув на Донбасі

    На Донбасі у бою з окупантами загинув захисник із Дніпра…

    Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

    Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Вночі…

    Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січня

    У вівторок, 31 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…

    ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, – Генштаб

    Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках,…

    Наверх