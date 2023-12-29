18 ракет сбили в небе над Днепропетровщиной, а из-за ударов по Днепру уже 6 погибших и 28 пострадавших

По его словам, в небе над Днепропетровщиной ПвК «Схід» сбили 18 ракет.
К сожалению, есть и «прилеты».
В Днепре повреждены торговый центр и роддом, 8 админзданий, около 20 многоэтажек, автомобили, также полностью разрушен один частный дом.
К сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них – 1,5-летний ребенок. Две женщины, считавшиеся пропавшими, вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию.
На месте работают все службы. Коммунальщики убирают обломки, вывозят мусор. Благотворители раздают стройматериалы. Проходит регистрация повреждений.
Есть прилет и в Новомосковске. Пострадали два человека. Повреждены 13 частных домов.
Не простим! Отомстим!
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