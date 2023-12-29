18 ракет сбили в небе над Днепропетровщиной, а из-за ударов по Днепру уже 6 погибших и 28 пострадавших

Есть прилет и в Новомосковске. Пострадали два человека. Повреждены 13 частных домов.

К сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них – 1,5-летний ребенок. Две женщины, считавшиеся пропавшими, вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию.

В Днепре повреждены торговый центр и роддом, 8 админзданий, около 20 многоэтажек, автомобили, также полностью разрушен один частный дом.

К сожалению, есть и «прилеты».

По его словам, в небе над Днепропетровщиной ПвК «Схід» сбили 18 ракет.

Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.

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