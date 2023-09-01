16-летний футболист из Днепра подписал контракт с «Реалом»: что о нем известно

Об этом сообщают обозреватели канала «LegionersUA».
Речь идет о 16-летнем Илье Волошине, который воспитывался в Днепре, а теперь уже год играет в Испании. Теперь еще и присоединился к известному футбольному клубу. Как скоро мы его увидим на поле – неизвестно.
Илья из Новомосковска, но с 2019 года присоединился к днепровскому «Интеру». В августе прошлого года переехал в Испанию, где играл за клуб «Махадаонда» из пригорода Мадрида.
В мае 2023 года Илья Волошин дебютировал в составе сборной Украины U-16.
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