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  • 16-летний футболист из Днепра подписал контракт с «Реалом»: что о нем известно

16-летний футболист из Днепра подписал контракт с «Реалом»: что о нем известно

Сегодня 10:19
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Мадридский "Реал" подписал контракт 16-летним футболистом из Днепра.

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Об этом сообщают обозреватели канала «LegionersUA».

Речь идет о 16-летнем Илье Волошине, который воспитывался в Днепре, а теперь уже год играет в Испании. Теперь еще и присоединился к известному футбольному клубу. Как скоро мы его увидим на поле – неизвестно.

Илья из Новомосковска, но с 2019 года присоединился к днепровскому «Интеру». В августе прошлого года переехал в Испанию, где играл за клуб «Махадаонда» из пригорода Мадрида.

В мае 2023 года Илья Волошин дебютировал в составе сборной Украины U-16.

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