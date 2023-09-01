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  • 16-річний футболіст із Дніпра підписав контракт із “Реалом”: що про нього відомо

16-річний футболіст із Дніпра підписав контракт із “Реалом”: що про нього відомо

Сьогодні 10:19
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Мадридський "Реал" підписав контракт 16-річним футболістом з Дніпра.

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Про це повідомляють оглядачі каналу “LegionersUA”.

Мова йде про 16-річного Іллю Волошина, який виховувався у Дніпрі, а тепер вже рік грає в Іспанії. Тепер ще й приєднався до відомого футбольного клубу. Як скоро ми його побачимо на полі – невідомо. 

Ілля з Новомосковська, але з 2019 року долучився до дніпровського “Інтера”. Торік у серпні переїхав до Іспанії, де грав за клуб “Махадаонда” з передмістя Мадриду. 

У травні 2023 року Ілля Волошин дебютував у складі збірної України U-16.

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