16-річний футболіст із Дніпра підписав контракт із “Реалом”: що про нього відомо

Про це повідомляють оглядачі каналу “LegionersUA”.
Мова йде про 16-річного Іллю Волошина, який виховувався у Дніпрі, а тепер вже рік грає в Іспанії. Тепер ще й приєднався до відомого футбольного клубу. Як скоро ми його побачимо на полі – невідомо.
Ілля з Новомосковська, але з 2019 року долучився до дніпровського “Інтера”. Торік у серпні переїхав до Іспанії, де грав за клуб “Махадаонда” з передмістя Мадриду.
У травні 2023 року Ілля Волошин дебютував у складі збірної України U-16.
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