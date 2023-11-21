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  • 14 новых поездов по Украине и в Польшу в 2024 году: какие из них актуальны для Днепра и области

14 новых поездов по Украине и в Польшу в 2024 году: какие из них актуальны для Днепра и области

Сегодня 13:49
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В 2024 году по Украине запустят 14 новых поездов.

Новости Днепра про 14 новых поездов по Украине и в Польшу в 2024 году: какие из них актуальны для Днепра и области

Такие изменения анонсировали в Укрзализныце. Компания опубликовала новый график на 2024 год. Прибавилось 14 новых рейсов, из которых 11 – внутренние, 3 – международные. Некоторые из них будут курсировать через Днепр и область.

Что будет ехать через Днепр и область?

Одно из главных нововведений в 2024 году это новый поезд №119/120 Днепр — Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы. Благодаря этому пассажиры на 4 часа быстрее доберутся в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль.

Дополнительный рейс в Одессу: поезд №51/52 Одесса — Запорожье будет курсировать через Днепр через день. На Буковину можно будет добраться ежедневно, воспользовавшись поездом №216/215 Запорожья — Черновцы.

Есть хорошие новости и для криворожцев, которые впервые смогут добраться прямым поездом в Карпаты — туда через день будет ехать поезд №193/192 Кривой Рог — Ясиня.

Среди других рейсов, которые не столь актуальны для днепрян:

  • №129/130 Кременчуг — Черновцы
  • №345/346 Ужгород — Черновцы
  • №28/27 Киев — Мукачево
  • №145/146 Сумы — Рахов
  • №365/366 Луцк — Рахов
  • №368/367 Луцк — Ужгород
  • Интерсити №747/748 Киев — Тернополь
  • Интерсити №745/746 Киев — Львов

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Новости Днепра про 14 новых поездов по Украине и в Польшу в 2024 году: какие из них актуальны для Днепра и областиУкраїнська Новости Днепра про 14 новых поездов по Украине и в Польшу в 2024 году: какие из них актуальны для Днепра и областиРусский

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