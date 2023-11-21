14 новых поездов по Украине и в Польшу в 2024 году: какие из них актуальны для Днепра и области

Такие изменения анонсировали в Укрзализныце. Компания опубликовала новый график на 2024 год. Прибавилось 14 новых рейсов, из которых 11 – внутренние, 3 – международные. Некоторые из них будут курсировать через Днепр и область.
Одно из главных нововведений в 2024 году это новый поезд №119/120 Днепр — Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы. Благодаря этому пассажиры на 4 часа быстрее доберутся в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль.
Дополнительный рейс в Одессу: поезд №51/52 Одесса — Запорожье будет курсировать через Днепр через день. На Буковину можно будет добраться ежедневно, воспользовавшись поездом №216/215 Запорожья — Черновцы.
Есть хорошие новости и для криворожцев, которые впервые смогут добраться прямым поездом в Карпаты — туда через день будет ехать поезд №193/192 Кривой Рог — Ясиня.
Среди других рейсов, которые не столь актуальны для днепрян:
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