14 нових потягів по Україні та за кордон у 2024 році: які з них актуальні для Дніпра та області

У 2024 по Україні запустять 14 нових потягів.

Такі зміни анонсували в Укрзалізниці. Компанія опублікувала новий графік на 2024 рік. Додалося 14 нових рейсів, з яких 11 – внутрішні, 3 – міжнародні. Деякі із них курсуватимуть через Дніпро та область.

Що їхатиме через Дніпро та область?

Одне із головних нововведень у 2024 році це новий потяг №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави. Завдяки цьому пасажири на 4 години швидше доберуться до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль.

Додатковий рейс до Одеси: потяг №51/52 Одеса — Запоріжжя курсуватиме через Дніпро через день. На Буковину можна буде дістатися щоденно, скориставшись потягом №216/215 Запоріжжя — Чернівці.

Є добрі новини й для криворіжців, які вперше зможуть дістатися прямим потягом до Карпат – туди через день їхатиме поїзд №193/192 Кривий Ріг — Ясіня.

Серед інших рейсів, які не такі актуальні для дніпрян:

№129/130 Кременчук — Чернівці

№345/346 Ужгород — Чернівці

№28/27 Київ — Мукачево

№145/146 Суми — Рахів

№365/366 Луцьк — Рахів

№368/367 Луцьк — Ужгород

Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль

Інтерсіті №745/746 Київ — Львів

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