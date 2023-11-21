14 нових потягів по Україні та за кордон у 2024 році: які з них актуальні для Дніпра та області

Такі зміни анонсували в Укрзалізниці. Компанія опублікувала новий графік на 2024 рік. Додалося 14 нових рейсів, з яких 11 – внутрішні, 3 – міжнародні. Деякі із них курсуватимуть через Дніпро та область.
Одне із головних нововведень у 2024 році це новий потяг №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави. Завдяки цьому пасажири на 4 години швидше доберуться до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль.
Додатковий рейс до Одеси: потяг №51/52 Одеса — Запоріжжя курсуватиме через Дніпро через день. На Буковину можна буде дістатися щоденно, скориставшись потягом №216/215 Запоріжжя — Чернівці.
Є добрі новини й для криворіжців, які вперше зможуть дістатися прямим потягом до Карпат – туди через день їхатиме поїзд №193/192 Кривий Ріг — Ясіня.
Серед інших рейсів, які не такі актуальні для дніпрян:
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