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  • 14 нових потягів по Україні та за кордон у 2024 році: які з них актуальні для Дніпра та області

14 нових потягів по Україні та за кордон у 2024 році: які з них актуальні для Дніпра та області

Сьогодні 13:49
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У 2024 по Україні запустять 14 нових потягів.

Новости Днепра про 14 нових потягів по Україні та за кордон у 2024 році: які з них актуальні для Дніпра та області

Такі зміни анонсували в Укрзалізниці. Компанія опублікувала новий графік на 2024 рік. Додалося 14 нових рейсів, з яких 11 – внутрішні, 3 – міжнародні. Деякі із них курсуватимуть через Дніпро та область. 

Що їхатиме через Дніпро та область?

Одне із головних нововведень у 2024 році це новий потяг №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави. Завдяки цьому пасажири на 4 години швидше доберуться до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль.

Додатковий рейс до Одеси: потяг №51/52 Одеса — Запоріжжя курсуватиме через Дніпро через день. На Буковину можна буде дістатися щоденно, скориставшись потягом №216/215 Запоріжжя — Чернівці.

Є добрі новини й для криворіжців, які вперше зможуть дістатися прямим потягом до Карпат – туди через день їхатиме поїзд №193/192 Кривий Ріг — Ясіня.

Серед інших рейсів, які не такі актуальні для дніпрян:

  • №129/130 Кременчук — Чернівці
  • №345/346 Ужгород — Чернівці
  • №28/27 Київ — Мукачево
  • №145/146 Суми — Рахів
  • №365/366 Луцьк — Рахів
  • №368/367 Луцьк — Ужгород
  • Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль
  • Інтерсіті №745/746 Київ — Львів

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Новости Днепра про 14 нових потягів по Україні та за кордон у 2024 році: які з них актуальні для Дніпра та областіУкраїнська

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