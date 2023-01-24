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  • 10-летний школьник из Днепра отдал все свои карманные деньги, чтобы купить генератор для бойцов

10-летний школьник из Днепра отдал все свои карманные деньги, чтобы купить генератор для бойцов

Сегодня 11:15
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В Днепре школьник все свои карманные деньги потратил на генератор для военных

Новости Днепра про 10-летний школьник из Днепра отдал все свои карманные деньги, чтобы купить генератор для бойцов

10-летний мальчик из Днепра отказался от подарков на праздники, чтобы купить военный генератор.

Историю малого волонтера рассказала днепрянка Елена Булах.

Алексею 10 лет. Мальчик вместо того, чтобы потратить карманные деньги на себя, собирал их, а потом решил купить что-нибудь военным. Он написал знакомой своей мамы, у которой мужчина сейчас воюет на фронте, и спросил, что нужно бойцам, потому что хотел им помочь.

«Я насобирал и хочу отдать в ВСУ».

Да, многие знают, что мой муж в ВСУ, многие друзья и партнеры помогают воинской части, в которой воюет мой муж, но мне никогда не предлагали помощь дети.

Вдумайтесь… Это ребенок…

Дети Украины, 10 лет, и уже так сильны и отважны, — написала Елена.

Мама мальчика объяснила, что сын собирал свои деньги и даже отказался от подарка на Рождественские праздники, а затем на них купил аккумуляторы нашим защитникам.

Благодарные военные передали Алексею грамоту.

Новости Днепра про 10-летний школьник из Днепра отдал все свои карманные деньги, чтобы купить генератор для бойцов

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Новости Днепра про 10-летний школьник из Днепра отдал все свои карманные деньги, чтобы купить генератор для бойцовУкраїнська Новости Днепра про 10-летний школьник из Днепра отдал все свои карманные деньги, чтобы купить генератор для бойцовРусский

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