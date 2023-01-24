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  • 10-річний школяр із Дніпра віддав всі свої кишенькові гроші, щоб купити генератор для бійців

10-річний школяр із Дніпра віддав всі свої кишенькові гроші, щоб купити генератор для бійців

Сьогодні 11:15
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У Дніпрі школяр всі свої кишенькові гроші витратив на генератор для військових

Новости Днепра про 10-річний школяр із Дніпра віддав всі свої кишенькові гроші, щоб купити генератор для бійців

10-річний хлопчик із Дніпра відмовився від подарунків на свята, щоб купити військовим генератор. 

Історію малого волонтера розповіла дніпрянка Олена Булах. 

Олексію 10 років. Хлопчик замість того, щоб витратити кишенькові гроші на себе, збирав їх, а потім вирішив купити щось військовим. Він написав знайомій своєї мами, у якої чоловік зараз воює на фронті, та запитав, що потрібно бійцям, бо хотів їм допомогти. 

“Я назбирав і хочу віддати на ЗСУ”.

Так, багато хто знає, що мій чоловік у ЗСУ, багато друзів і партнерів допомагають військовій частині, в якій воює мій чоловік, але мені ніколи не пропонували допомогу діти.

Вдумайтесь … Це дитина …

Діти України, 10 років, і вже такі сильні і відважні, – написала Олена.

Мама хлопчика пояснила, що син збирав свої гроші, та навіть відмовився від подарунка на Різдвяні свята, а потім на них купив акумулятори нашим захисникам.

Вдячні військові передали Олексію грамоту.

Новости Днепра про 10-річний школяр із Дніпра віддав всі свої кишенькові гроші, щоб купити генератор для бійців

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Новости Днепра про 10-річний школяр із Дніпра віддав всі свої кишенькові гроші, щоб купити генератор для бійцівУкраїнська

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