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  • На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річка

На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річка

Сьогодні 19:47
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Останні дні Дніпро та область потерпають від підтоплень.

Новости Днепра про На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річка

У місті річка затоплює косу на Перемозі, пляжі, вода навіть добралася до одного з місцевих клубів. 

Таке явище не лише завдає незручностей містянам, але і наносить матеріальну шкоду.

Так, на Набережній Перемоги, неподалік від скверу “Прибережний”, через підтоплення річка поглинає пішохідну зону. Що призводить до руйнування самої доріжки.

Новости Днепра про На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річка

Новости Днепра про На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річка

Про це пише dnepr.info.

Якщо рівень води ще більше підніметься, то ходити тут вже буде неможливо.

Новости Днепра про На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річка

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі неподалік залізної дороги прорвало каналізаційну трубу: вода підмиває колії, стоїть нестерпний сморід.

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Новости Днепра про На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річкаУкраїнська Новости Днепра про На Набережній Перемоги через підтоплення пішохідну зону поглинає річкаРусский

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