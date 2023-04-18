Підводний Ріо: у Дніпрі затопило один із клубів на набережній

У річці Дніпро останніми днями дуже сильно піднявся рівень води.

Через це від підтоплень страждають різні населені пункти області, зокрема і Дніпро.

Так, у місті вчора затопило Мануйлівський пляж, косу на Перемозі та навіть підтопило храм Іоана Хрестителя на Січеславській Набережній.

Сьогодні вода добралася до пляжу на Монастирському острові та житлового масиву Красний Камінь. А також до клубу “Ріо”, що на Січеславській Набережній.

Відео підтоплення показали у мережі.

На ньому видно, що частину закладу, зокрема зали, затопило. Дніпряни у коментарях охрестили клуб “підводний Ріо”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до сквера “Прибережного” через підняття рівня води прибилося два лебеді.

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