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У Дніпрі рятують вагітну військову, яка потрапила під обстріл

Сьогодні 17:56
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У Дніпрі лікують вагітну офіцерку ЗСУ.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують вагітну військову, яка потрапила під обстріл

Про цю історію розповів головний лікар однієї із лікарень Дніпра Сергій. 

За його словами, у медзакладі боряться за життя вагітної офіцерки ЗСУ, яка отримала поранення під час обстрілу. Військова потрапила під ворожу атаку на фронті, де зараз служить разом зі своїм чоловіком, який командує одним із батальйонів. На “нуль” пара відправилася відразу після початку повномасштабного вторгнення. 

На жаль, нещодавно офіцерка потрапила під обстріл. Поранення не було смертельним, але все ускладнилося через те, що жінка чекає на дитину. У пацієнтки осколкові рани кисті та стегна.

Вони з чоловіком давно мріяли про дитину. Хто ж знав, що вона захоче з’явитись на світ у страшні дні війни. Вагітність вже 20 тижнів. Виходити поранену і допомогти їй народити здорового малюка – у цьому зараз бачать своє головне завдання медики, – зазначив головний лікар. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про веслувальника, який втратив ногу на війні та лікується в дніпровській лікарні.

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