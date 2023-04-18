У Дніпрі неподалік залізної дороги прорвало каналізаційну трубу: вода підмиває колії, стоїть нестерпний сморід

У Дніпрі у понеділок, 17 квітня, на вулиці Байкальській в районі станції 193 км прорвало каналізаційну трубу.

Про це повідомив в ФБ дніпрянин Станіслав Ліфлянчик.

За його словами, вода почала підмивати залізничну колію, крім того, в цьому районі стоїть нестерпний сморід.

На місце події викликали комунальників, співробітників поліції та ДСНС.

Станом на 21:00 17 квітня потік води збільшився.

У коментарях місцеві мешканці пишуть, що тече з промзони.

Чи вирішили цю проблему станом на сьогодні – поки невідомо.

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