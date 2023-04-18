У Дніпрі неподалік залізної дороги прорвало каналізаційну трубу: вода підмиває колії, стоїть нестерпний сморід

Про це повідомив в ФБ дніпрянин Станіслав Ліфлянчик.
За його словами, вода почала підмивати залізничну колію, крім того, в цьому районі стоїть нестерпний сморід.
На місце події викликали комунальників, співробітників поліції та ДСНС.
Станом на 21:00 17 квітня потік води збільшився.
У коментарях місцеві мешканці пишуть, що тече з промзони.
Чи вирішили цю проблему станом на сьогодні – поки невідомо.
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