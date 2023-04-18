Форзиції, сакури та магнолії уже цвітуть: як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

У Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад.

Про це повідомили співробітники ботсаду ДНУ.

Цієї суботи, 22 квітня, ботсад ДНУ відкриє свої двері для відвідувачів. Вхід з вулиці Бронетанкової через адмінкорпус. Завітати можна з 10 ранку до 16 вечора.

На території саду вже цвітуть сакури, магнолії та форзиції. Відвідувачів запрошують в оранжерею та подивитися на унікальні тропічні та субтропічні рослини.

Крім цього, заплановані екскурсії та можна придбати кімнатні рослини.

Вартість квитків на територію саду та в експозиційну оранжерею (оплачуються окремо): – дорослі 45 грн – діти від 7 до 14 років 15 грн – діти до 7 років безкоштовно – переселенці та учасники бойових дій 15грн (за умов пред’явлення посвідчення) – діти переселенців та учасників бойових дій 9 грн. Вартість екскурсії 30 гривень одну людину. Екскурсії будуть проходити за розкладом. Усі види квитків можна придбати на вході в касі.

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