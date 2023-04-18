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Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсад

Сегодня 16:39
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В Днепре на выходных будет работать ботсад.

Новости Днепра про Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсад

Об этом сообщили сотрудники ботсада ДНУ.

В эту субботу, 22 апреля, ботсад ДНУ откроет свои двери для посетителей. Вход с улицы Бронетанковой через админкорпус. Посетить можно с 10 утра до 16 вечера.

На территории сада уже цветут сакуры, магнолии и форзиции. Посетителей приглашают в оранжерею и посмотреть уникальные тропические и субтропические растения.

Кроме того, запланированы экскурсии и можно приобрести комнатные растения.

Стоимость билетов на территорию сада и в экспозиционную оранжерею (оплачиваются отдельно):

— взрослые 45 грн
— дети от 7 до 14 лет 15 грн
— дети до 7 лет бесплатно
— переселенцы и участники боевых действий 15грн
(при предъявлении удостоверения)
– дети переселенцев и участников боевых действий 9 грн.

Стоимость экскурсии 30 гривен на одного человека. Экскурсии будут проходить по расписанию. Все виды билетов можно приобрести на входе в кассе.

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Новости Днепра про Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсадУкраїнська Новости Днепра про Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсадРусский

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