Форзиции, сакуры и магнолии уже цветут: как в Днепре на выходных будет работать ботсад

Об этом сообщили сотрудники ботсада ДНУ.
В эту субботу, 22 апреля, ботсад ДНУ откроет свои двери для посетителей. Вход с улицы Бронетанковой через админкорпус. Посетить можно с 10 утра до 16 вечера.
На территории сада уже цветут сакуры, магнолии и форзиции. Посетителей приглашают в оранжерею и посмотреть уникальные тропические и субтропические растения.
Кроме того, запланированы экскурсии и можно приобрести комнатные растения.
Стоимость билетов на территорию сада и в экспозиционную оранжерею (оплачиваются отдельно):
— взрослые 45 грн
— дети от 7 до 14 лет 15 грн
— дети до 7 лет бесплатно
— переселенцы и участники боевых действий 15грн
(при предъявлении удостоверения)
– дети переселенцев и участников боевых действий 9 грн.
Стоимость экскурсии 30 гривен на одного человека. Экскурсии будут проходить по расписанию. Все виды билетов можно приобрести на входе в кассе.
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