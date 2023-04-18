У Дніпрі за роботою зазняли “пташку-архітектора” (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі за роботою зазняли “пташку-архітектора” (ФОТО)
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Сегодня 14:35

У Дніпрі помітили мініатюрну пташку.

Новости Днепра про У Дніпрі за роботою зазняли

У Дніпрі помітили працелюбного ремеза. Ця пташка відрізняється поміж своїй “родичів” тим, що будує незвичної форми гнізда, які закріплює на звислих гілочках-лозинках. Саме через це в офіційному імені пернатого є слово “pendulinus”, що в перекладі з латинської означає “висячий”.

“Ремез” – у перекладі це очеретяна синиця, тому українською ця пташка зветься “висяча очеретяна синиця”, а найчастіше її ім’я не перекладають та називають просто ремез. 

Це досить мініатюрна пташка, вагою не більше 11 грамів. Для спорудження гнізда їй потрібна одна висяча гілочка, яку перната сплітає в таку собі “рукавичку”, що висить на дереві. Водяться ремези у помірній кліматичній смузі від Центральної Європи на схід аж до Японії і Китаю. На півдні це осілий птах, а в північних частинах – перелітний.

Ремез через свої розміри непомітний для людей, але легка здобич для хижаків, саме тому вони ховаються посеред лоз дерев. Починають будувати свої гнізда наприкінці квітня та у травні. 

Світлинами цієї пташки поділився дніпрянин Євген Шнайдер. У коментарях цю пташку прозвали “архітектором”, бо на фото вона активно споруджує своє незвичне гніздо.

Новости Днепра про У Дніпрі за роботою зазняли

Новости Днепра про У Дніпрі за роботою зазняли

Новости Днепра про У Дніпрі за роботою зазняли

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