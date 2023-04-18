Назавжди 19: захищаючи Україну, загинув доброволець із Дніпра Дмитро Пєтухов

Вічна слава!

25 лютого 2023 року на Донеччині, захищаючи Україну, загинув студент Дніпровської політехніки, доброволець із позивним «Морс» Дмитро Пєтухов. Йому було всього 19 років.

Про це повідомили на сторінці вишу у соцмережі.

Дмитро народився у Дніпрі. Незважаючи на юний вік, він з першого ж дня вирішив піти добровольцем до лав ЗСУ та стати на захист України і своїх близьких. Хлопець був у 232-му окремому батальйоні ТРО на нулі в Донецькій області. Завжди сміливий, рвався у бій, ходив у розвідку, допомагав побратимам та записався в штурмову групу.

24 лютого 2023 року прийшов наказ про присвоєння йому звання молодшого сержанта, але він так і не встиг про це дізнатися.

У нього залишилися батьки та сестра. Наразі створена петиція для присвоєння Дмитру звання Героя України (посмертно).

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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