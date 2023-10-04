Живем как в Австралии: в Днепре вблизи школы зафиксировали нашествие змей

В Днепре неподалеку от школы заметили змею.

Недалеко от школы №17 заметили существо похожее на змею. Местные предполагают, что это водяной уж, хотя его размеры поражают. Огромное пресмыкающееся ползало прямо посреди улицы, отмечают очевидцы. Видеодоказательство обнародовали в сети.

Днепряне уверены, что это просто упитанный уж, хотя пресмыкающийся очень напоминает змею-медянку. Горожане шутят, что Днепр теперь Австралия, из-за нашествия разных животных, спокойно ползающих по улицам города.

Местные переживают за ужика, ведь на улице скоро похолодает, из-за чего он может замерзнуть.

Так праздник христианский перенесли, вот они и сбились с графика.

После 14-го скроются Покрова по старому календарю.

Это водяной уж, не ядовитый и питающийся рыбой, не делайте паники.

Днепр как Австралия, – комментируют видео днепряне.

Следует отметить, что в этом году в Днепре неоднократно находили змей в непривычных для них местах.

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