Живемо наче в Австралії: у Дніпрі поблизу школи зафіксували нашестя змій

У Дніпрі неподалік від школи помітили плазуна.

Неподалік від школи №17 помітили плазуна. Місцеві припускають, що це водяний вужик, хоча розміри істоти вражають. Величезна змія повзала просто посеред вулиці, зазначають очевидці. Відеодоказ оприлюднили у мережі.

Дніпряни впевнені, що це просто вгодований вужик, хоча плазун дуже нагадує змію-мідянку. Містяни жартують, що Дніпро тепер Австралія, через нашестя різних тварин, які спокійно повзають по вулицях міста.

Місцеві переживають за вужика, адже на вулиці скоро похолодає, через що плазун може замерзнути.

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Після 14-ого сховаються, Покрова по старому календарю.

Це водяний вужик, не отруйний та харчується рибою, не робіть паніки.

Дніпро як Австралія, – коментують відео дніпряни.

Варто зауважити, що цього року у Дніпрі неодноразово знаходили змій у незвичних для них місцях.

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