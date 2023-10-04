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  • Живемо наче в Австралії: у Дніпрі поблизу школи зафіксували нашестя змій

Живемо наче в Австралії: у Дніпрі поблизу школи зафіксували нашестя змій

Сьогодні 15:34
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У Дніпрі неподалік від школи помітили плазуна.

Новости Днепра про Живемо наче в Австралії: у Дніпрі поблизу школи зафіксували нашестя змій

Неподалік від школи №17 помітили плазуна. Місцеві припускають, що це водяний вужик, хоча розміри істоти вражають. Величезна змія повзала просто посеред вулиці, зазначають очевидці. Відеодоказ оприлюднили у мережі. 

Дніпряни впевнені, що це просто вгодований вужик, хоча плазун дуже нагадує змію-мідянку. Містяни жартують, що Дніпро тепер Австралія, через нашестя різних тварин, які спокійно повзають по вулицях міста. 

Місцеві переживають за вужика, адже на вулиці скоро похолодає, через що плазун може замерзнути.

Так свято християнське перенесли, ось вони і збилися з графіку. 

Після 14-ого сховаються, Покрова по старому календарю.

Це водяний вужик, не отруйний та харчується рибою, не робіть паніки.

Дніпро як Австралія, – коментують відео дніпряни. 

Варто зауважити, що цього року у Дніпрі неодноразово знаходили змій у незвичних для них місцях. 

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Новости Днепра про Живемо наче в Австралії: у Дніпрі поблизу школи зафіксували нашестя змійУкраїнська

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